Mediaworld taglia l'IVA su notebook, desktop e monitor Acer: scade il 7 Agosto 2022

In giornata odierna Mediaworld lancia un nuovo volantino, attivo fino al 7 Agosto 2022, che permette di godere dello scorporo dell’IVA su notebook, PC desktop e monitor della società.

Come evidenziato dalla catena di distribuzione, lo sconto è pari allo scorporo dell’IVA, ovvero del 18,04% rispetto al prezzo di vendita, e nelle schede prodotto sono già disponibili a prezzi ridotti.

L’Acer Aspire 5 da 15,6 pollici, ad esempio, viene proposto a 552,61 Euro, il 18% in meno rispetto ai 674,25 Euro. In sconto troviamo anche l’Acer Nitro 5, che viene proposto a 1392,50 Euro, con uno sconto del 18% in meno dai 1699 Euro imposti dal produttore. L’Acer Aspire 7 invece viene proposto ad 818,78 Euro, in calo di 181 Euro se si confronta con i 999 Euro di listino.

Tra i PC desktop invece segnaliamo l’Aspire XC XC-1760, a 368 Euro rispetto ai 599 Euro di listino, mentre l’Aspire TC-1769 passa a 736,82 Euro, in calo rispetto agli 899 Euro precedenti.

Fronte monitor, segnaliamo l’Acer Nitro QG271bii a 129,02 Euro, il 18% in meno dai 157,42 Euro precedenti, mentre l’SB271bi da 27 pollici è disponibile a 163,91 Euro, con un risparmio del 18% rispetto ai 199,99 Euro di listino.

La lista completa dei prodotti in offerta può essere consultata direttamente attraverso questo indirizzo.