Mediaworld taglia l'IVA sul proprio catalogo il 1 e 2 Ottobre: sconti su smartphone e TV

Inizio di Ottobre all'insegna delle offerte per Mediaworld, che ha annunciato due giorni di taglio dell'IVA per gli acquisti effettuati online e nei negozi. Oggi 1 Ottobre e domani, infatti, gli utenti potranno accedere ad una vasta gamma di prodotti.

Per quanto riguarda gli smartphone, segnaliamo Huawei P20 Lite Black, iPhone X da 256 gigabyte, Samsung Galaxy S9 blue ed iPhone SE da 32 gigabyte in offerta, a cui si aggiunge lo scorporo dell'IVA al momento dell'inserimento nel carrello. Nella lista figurano anche Xiaomi Mi Mix 2 da 64 gigabyte, Honor 10 da 64 gigabyte, Huawei P20 ed il nuovo Galaxy Note 9, mentre come previsto dal regolamento sono esclusi i nuovi iPhone XS ed XS Max ed iPhone 8 da 64 gigabyte.

In ambito notebook interessante lo sconto proposto sul MacBook Pro da 13'' grey, ma nella lista figura anche il MacBook Pro, il Lenovo Ideapad 320-15ABR ed il MacBook Pro ultratop che ha un prezzo di listino di 2899 Euro e che viene scontato dalla catena di distribuzione.

Trovano spazio nel volantino anche prodotti di fotografia, come la Canon EOS 2000D 18-55, la Nikon D3500 e la Sony Alpha ILCE-5100L.

Fronte tablet, troviamo l'iPad di Apple da 9,7 pollici WiFi + Cellular nella versione da 32 gigabyte, a cui si affianca il Galaxy Tab A di Samsung e MediaPad M5 10.0 Pro.

Non potevano mancare i televisori: tra tutti citiamo il Samsung QE55Q6FNATXZT, il Sony KD55XF7096 e l'LG OLED55B8, ma l'offerta è quanto mai ricca e ne consigliamo la visione tramite il sito ufficiale.

L'iniziativa è valida sia online che nei negozi.