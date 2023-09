Mediaworld taglia l'IVA su tutta la tecnologia: sconti fino al 30 Settembre

Mediaworld festeggia l’ultimo weekend di Settembre 2023 con una super promozione. La catena di distribuzione infatti ripropone il suo NO IVA su tutta la tecnologia fino alle 23:59 di domani, 30 Settembre 2023.

Come leggiamo nella pagina dedicata sul sito web di Mediaworld, i possessori della carta MW Club possono ottenere uno sconto del 18,04% su tutta la tecnologia. L’offerta è compatibile su tutti i prodotti presenti nel listino in negozio, sito web ed app ad eccezione di:

prodotti che rientrano nell’offerta TUTTO VERO TASSO ZERO (prorogato al 30 settembre)

prodotti che rientrano nell’offerta GALAXY WEEK (prorogato al 30 settembre)

prodotti che rientrano nell’offerta CHROMEBOOK DAYS

Tutti i prodotti Apple;

Tutti i prodotti di Telefonia, Wearable ed accessori di telefonia del brand Samsung;

Tutte le console e Playstation VR2 e Playstation VR;

Tutti i Droni;

Tutti i prodotti dei marchi Dyson e Miele;

Tutti i prodotti del Grande Elettrodomestico a marchio SMEG linea FAB in allegato;

I Pre Assemblati codici: 177237 – 177241 – 177242 – 177243 (Own Brand Gamer);

I software EA FC24 codici 192527 – 192524 - 192525 – 192526;

Le Entertainment card;

I prodotti ceduti nell’ambito di abbonamenti (telefonia, internet, tv ecc.), le prevendite e le prenotazioni, i prodotti di editoria, i Gratta & Vinci, le polizze, liste nozze e similari (compleanno, Cresima ecc..), e tutti quegli articoli che rappresentano pin digitali, buoni, ricariche, cofanetti, carte regalo e tutti i servizi MediaWorld.

Da sito web ed app invece non è possibile godere dell’offerta per i prodotti che fanno parte delle promo Solo Per Oggi, Solo Per il Weekend e dei Mediaworld Ricondizionati.