Mediaworld taglia l'IVA per tutto il weekend: i dettagli della promozione

Nuova promozione lanciata da Mediaworld per il weekend. La catena di distribuzione infatti fino al 29 Ottobre 2023 permette di godere del NO IVA su tanti prodotti legati al mondo della tecnologia.

Come si legge direttamente nelle condizioni, lo scorporo del’IVA è pari al 18,04% ed è applicato direttamente sul prezzo di vendita in vigore al 27 Ottobre 2023. La promozione inoltre è disponibile esclusivamente per i possessori della carta MW Club, che può essere richiesta ed associata direttamente al proprio account tramite il sito web.

Partecipano al weekend NO IVA tanti smartphone, tra cui il Galaxy A34 5G da 256 gigabyte che è già scontato a 399 Euro, ma anche il Galaxy S23 Ultra da 256GB che viene già proposto a 1199 Euro e che può essere acquistato a prezzo ancora più basso.

Tra i notebook e tablet invece troviamo il Lenovo M10 HD Gen 2+ da 32 gigabyte che è già scontato a 159 Euro, ma anche l’Acer Aspire 5 che passa già da 999 ad 859 Euro.

La lista completa dei prodotti in offerta può essere consultata direttamente attraverso questo indirizzo. Per tutti i dettagli vi rimandiamo direttamente nella pagine dei singoli dispositivi, inclusa la possibilità di effettuare il pagamento a rate tramite Klarna o altri sistemi.