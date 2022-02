Mediaworld taglia i prezzi su TV LG, Samsung, Philips e Sony

Anche in giornata odierna, si rinnovano gli sconti "Solo Per Oggi" di Mediaworld, che in questo mercoledì di Febbraio 2022 dedica ampio spazio ai TV, con sconti molto interessanti su un'ampia gamma di modelli.

Per quanto riguarda i TV LG, segnaliamo il 43UP78006LB 2021 da 43 pollici a 449 Euro, con un risparmio di 80 Euro rispetto ai 529 Euro di listino, mentre i 55UP78006LB 2021 da 55 pollici passa a 499 Euro, con un risparmio consistente se si tiene conto che di listino costa 679 Euro.

Passando ai TV Samsung, segnaliamo il QLED QE55Q60A da 55 pollici a 699 Euro, rispetto ai 1049 Euro di listino, mentre l'UE43AU8070 da 43 pollici viene proposto a 469 Euro, in calo di 80 Euro se si confronta con il prezzo di listino.

Philips porta nel volantino il 50PUS7906 da 50 pollici a 481 Euro, rispetto ai 699 Euro di listino. Infine, segnaliamo lo sconto sul Sony KD55X80J da 55 pollici, che passa a 799 Euro, 200 Euro in meno rispetto ai 999 Euro imposti dal produttore.

La lista completa dei prodotti in offerta può essere consultata direttamente attraverso questo indirizzo. Per tutti i dettagli sulle condizioni di consegna e l'eventuale possibilità di effettuare il pagamento a rate, vi rimandiamo alle singole pagine dei prodotti.