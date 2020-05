Mediaworld taglia il prezzo del TV Sony KD49XG9005 da 49 pollici 4K

Nuovo giorno, nuova offerta di Mediaworld sui TV. Quest'oggi la catena di distribuzione propone uno sconto molto interessante su un TV Samsung da 49 pollici, ovviamente 4K. Si tratta del KD49XG9005, che può essere portato a casa a 500 Euro in meno rispetto al prezzo di listino.

Mediaworld infatti ha scontato il TV a 699 Euro, rispetto ai 1199 Euro precedenti, con possibilità di pagarlo a rate con tan e taeg 0 a partire da 34,95 Euro al mese.

L'offerta è comunque interessante in quanto siamo di fronte ad un TV dalle dimensioni più contenute rispetto a quelli che abbiamo avuto modo di segnalare nelle passate ore. Tra le caratteristiche principali citiamo il pannello Full Array LED, il supporto al 4K HDR ed HDR ed il processore X1 Extreme, in grado di fornire una potente elaborazione in tempo reale per garantire immagini ultra dettagliate. Presente anche la tecnologia X-Motion Clarity che visualizza le azioni veloci in modo fluido e nitido, minimizzato la sfocatura. Presente anche il Dolby Vision, per migliorare ulteriormente la resa visiva, mentre il TRILUMINOS Display offre una gamma cromatica più ampia migliorando le luci e le ombre. La scheda tecnica è completata dalle casse integrate con potenza in uscita di 10W.

Mediaworld garantisce anche la consegna a casa gratuita. L'offerta ovviamente è soggetta alla disponibilità del prodotto.