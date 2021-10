Mediaworld taglia ulteriormente il prezzo del TV LG OLED A1, solo per oggi!

Nuovi sconti proposti da Mediaworld in giornata odierna, nell'ambito delle "Offerte Solo Per Oggi" che saranno attive fino alle 23:59. In questo giovedì di Ottobre, la catena di distribuzione propone una promozione molto interessante su un TV LG OLED della linea A1 del 2021.

Nella fattispecie, il modello OLED65A16LA 2021 da 65 pollici, viene proposto a 1679 Euro, con un risparmio di poco più di 600 Euro rispetto ai 2399 Euro di listino. Mediaworld propone anche il pagamento in 20 rate con tan e taeg 0% da 83,95 Euro al mese, con consegna garantita tra venerdì 15 e mercoledì 20 Ottobre gratuita, così come il ritiro contestuale a spese zero.

Per quanto riguarda gli altri TV, il Panasonic TX-55HX580E da 55 pollici è disponibile a 499 Euro, con un risparmio di 200 Euro rispetto ai 699 Euro di listino.

Il Sony XR65A80J da 65 pollici, invece, passa a 1999 Euro rispetto ai 2599 Euro di listino, ma la lista comprende anche l'LG 75NAN0796NF da 75 pollici a 1189 Euro: in quest'ultimo caso il prezzo di listino è di 1499 Euro.

Non poteva mancare all'appello il TV Samsung UE65AU7170 da 65 pollici, che passa a 659 Euro dai 949 Euro di listino.

La lista completa delle offerte Mediaworld di oggi può essere consultata direttamente a questo indirizzo.