Mediaworld, tante offerte solo per il weekend: in sconto anche TV e smartphone

Come di consueto in occasione del weekend, Mediaworld ha aggiornato le offerte del fine settimana. Per le prossime ore, fino alle 23:59 di domani domenica 2 Febbraio, sarà possibile approfittare di tantissime promozioni su prodotti d'elettronica ed informatica.

Per quanto riguarda la telefonia, il Galaxy A50 black di Samsung brandizzato Vodafone è disponibile a 249,99 Euro, rispetto ai 329,99 Euro di listino. Tra gli sconti troviamo anche lo Xiaomi Redmi 7A blue, brandizzato TIM, a 99,99 Euro, mentre l'Honor 10 Lite passa a 179,99 Euro. Fronte indossabili, Huawei Watch GT Graphite Black può essere acquistato a 139,99 Euro, ma tra gli sconti troviamo anche il Garmin Venu a 319 Euro.

A livello di televisori, il Samsung QE55Q60RATXZT da 55 pollici Ultra HD QLED passa da 999 a 619 Euro, mentre il modello QE65Q90RATXZT QLED da 65 pollici viene scontato da Mediaworld a 2299 Euro. L'LG OLED 65B9PLA viene riproposto dalla catena di distribuzione a 1899 Euro, che si traduce in un risparmio importante se si conta che il prezzo precedente era di 3399 Euro. Fronte Sony, citiamo il KD85XG9505 da 85 pollici ovviamente 4K a 3549 Euro.

Mediaworld propone ovviamente la consegna gratuita su tutti i prodotti, oltre he il ritiro gratis presso i punti vendita. La lista completa delle offerte è disponibile a questo indirizzo.