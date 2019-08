Mediaworld, tante promozioni valide solo per oggi: TV Sony in offerta

Mediaworld ha lanciato una nuova promozione, che scadrà alle 23:59 di oggi, mercoledì 28 Agosto, e che propone degli interessanti sconti su una ristretta selezione di prodotti, in cui rientrano anche smartphone, televisori e fotocamere.

Partendo dai televisori, la Sony KD65AG8 da 65 pollici 4K Ultra HD con risoluzione di 3840x2160 pixel, frequenza di 100 Hz, con tuner per il digitale terrestre DVB-T2 HEVCe e casse integrate, può essere acquistata al prezzo di 2590 Euro, rispetto ai 3499 Euro di listino.

In offerta troviamo anche la mirrorless di Fujifilm, la X-T2 con obiettivo 18/55MM. Il kit è disponibile al prezzo scontato di 1099 euro, per un risparmio consistente rispetto ai 1729 Euro di listino. E' anche possibile fare il pagamento a rate a tasso zero, con tan e taeg allo 0%.

Per quanto riguarda gli smartphone invece, l'ASUS ZenFone 5 Black, brandizzato Tre con memoria interna da 128GB e 4GB di RAM, passa a 209 Euro, rispetto ai 299 Euro precedenti.

Tra le promozioni è presente anche la telecamera WiFi per esterni D-Link, a 152 Euro. La lista completa dei prodotti in offerta è disponibile a questo indirizzo.

