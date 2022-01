MediaWorld, tante Smart TV in offerta per poche ore: anche modelli 'Perfetti per PS5'

Anche il primo dell'anno da MediaWorld tornano gli sconti "Solo per il Weekend", vale a dire una collezione estemporanea di offerte a tempo limitato. Al momento, per sfruttare le offerte avrete a disposizione ancora poco più di 36 ore.

Iniziamo con un modello della linea "Perfect for PS5" di Sony, vale a dire uno di quei modelli pensati per rendere al meglio su console di nuova generazione, in particolar modo con l'ultimo gioiello della casa nipponica. L'iniziativa Perfect for PlayStation5 per Smart TV Sony XR mira a identificare tutti quei pannelli dotati delle funzionalità esclusive per il gaming, tra cui il supporto alla risoluzione 4K a 120Hz e un input lag ridotto, oltre a feature come l'Auto HDR Tone Mapping e l'Auto Genre Picture Mode - molto simile alla funzionalità ALLM delle HDMI 2.1.

Il modello proposto da MediaWorld è il Sony BRAVIA XR55X90J da 55 pollici, proposto in sconto a 999 euro per un risparmio di ben 400 euro rispetto ai 1399 di listino. A bordo, anche le funzionalità Smart garantite da Android TV.

Scendendo leggermente di fascia di prezzo, troviamo il Samsung Crystal UE50AU9070, modello della gamma 2021 dotato di pannello 4K con diagonale da 50 pollici e compatibilità con il digitale terrestre DVB-T2. Il prezzo del modello, naturalmente dotato di funzionalità Smart attraverso il sistema operativo Tizen, è di 599 euro invece di 799.

Con una diagonale di 32 pollici troviamo infine uno dei più piccoli pannelli QLED di Samsung, il QE32Q50AAUXZT. Dotato di processore Quantum Lite, questo pannello è in grado di ottimizzare le impostazioni in base al contenuto, mentre il sistema Quantum HDR promette di esaltare dettagli e contrasto rispetto a un pannello standard. Il prezzo, in offerta solo per il weekend, è di 399 euro invece di 449.