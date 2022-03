Mediaworld: tanti sconti su smart TV Sony, LG e Samsung in vista dello switch-off di marzo

Dopo avervi segnalato l'offerta di Mediaworld su una smart TV DVB-T2 da 32" a soli 150 Euro, oggi vi parliamo della nuova serie di sconti operati sempre da Mediaworld sui propri televisori. La catena di rivenditori, infatti, ha lanciato la pagina "il futuro ha un nuovo segnale" relativa allo switch-off al DVB-T2, che avverrà dall'8 marzo in poi.

Mediaworld ha creato una pagina web dedicata allo switch-off al DVB-T2: un lavoro veramente lodevole, al netto delle offerte e degli scopi della creazione della pagina, poiché collegandovi al sito web di Mediaworld vi verrà spiegato in cosa consiste lo switch-off, come capire se la vostra TV è in linea con lo standard DVB-T2 e anche come utilizzare il bonus TV per l'acquisto di un nuovo dispositivo. Ovviamente, però, insieme a tutte queste spiegazioni vi sono anche una serie di interessanti offerte su smart TV di ogni marchio: vediamone alcune.

Iniziamo con la smart TV Samsung QLED 4K QE50Q80A nella colorazione Carbon Silver: si tratta di un televisore messo in commercio nel 2021, con diagonale da 50" e risoluzione 4K (3840x2160 pixel). La frequenza del televisore è pari a 60 Hz, mentre il dispositivo presenta il tuner digitale terrestre DVB-T2 HEVC e il satellitare DVB-S2. Potete comprare il prodotto al prezzo scontato di 829 Euro, ben 670 Euro in meno del prezzo di listino.

Passiamo poi alla smart TV LG nanoCell 4K 55NANO776PA, che come suggerisce il nome è un televisore da 55" con risoluzione 4K (3840x2160 pixel) pubblicato nel 2021. Il device possiede ovviamente il tuner digitale terrestre DVB-T2 HEVC e il satellitare DVB-S2. Tra le funzioni smart del televisore, invece, ricordiamo l'integrazione con AirPlay 2 e Homekit di Apple, Google Assistant e Alexa di Amazon. Il prezzo scontato del prodotto è di 599 Euro, 400 in meno del prezzo originale, pari a 999 Euro.

Concludiamo infine con la smart TV Sony OLED KE48A9, un televisore sempre in 4K con diagonale da 48" prodotta da Sony. Particolarità del prodotto è sicuramente il refresh rate da 100 Hz, che lo rende ottimo per il gaming su console. Come gli altri due televisori in offerta, anche la proposta di Sony ha un tuner DVB-T2 HEVCe e un satellitare DVB-S2. Il prodotto è venduto da Mediaworld a 1.199 Euro, 400 Euro in meno del valore di listino, fissato a 1.599 Eurro.