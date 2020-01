Mediaworld: tanti sconti su TV, smartphone e smartband oggi 31 Gennaio

Anche nella giornata di oggi, continuano le offerte di Mediaworld nell'ambito degli "Sconti per Oggi", che come sempre scadranno alle 23:59. I prodotti disponibili in sconto sono davvero tanti, e come sempre abbracciano tante categorie di elettronica ed informatica.

Partendo dagli smartphone, lo Xiaomi Redmi 8 da 64 gigabyte brandizzato TIM può essere acquistato a 149,99 Euro, rispetto ai 169,99 euro di listino, ma troviamo anche il Samsung Galaxy A10 anch'esso brandizzato TIM a 129,99 Euro. In sconto c'è anche l'Oppo Reno 2 nella colorazione Ocean Blue, a 459 Euro dai 499 Euro imposti dal produttore.

Per quanto riguarda i televisori, il Samsung UE55RU7175UXZT da 55 pollici passa al prezzo di 399 Euro, per un risparmio di 50 Euro dai 449 Euro precedenti. Salendo di fascia però troviamo anche la Samsung QE75Q70RATXZT QLED da 75 pollici al prezzo di 1899 Euro.

Tra le altre offerte, troviamo anche il Surface Pro X di Microsoft da 13 pollici LTE con 128GB di storage ed 8GB di RAM, a 999 Euro, ma anche la seduta Trust GTX 705 RYON a 124,99 Euro, rispetto ai 169,99 Euro imposti dal produttore. Il Samsung Galaxy Tab S5E invece passa a 432 Euro, mentre il Samsung Galaxy Fit E passa a 24,99 Euro per un risparmio di 15 Euro.

La lista completa dei prodotti in offerta è disponibile a questo indirizzo.