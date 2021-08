Mediaworld, tantissimi iPad Pro in offerta: si parte da 699 Euro

L'iPad Pro è un prodotto affascinante, spesso però relegato a una fascia per certi versi troppo alta per l'utenza alla ricerca di un prodotto trasversale ma anche mainstream. Oggi le cose per qualcuno potrebbero cambiare, grazie a delle interessanti proposte a tempo di Mediaworld.

Nel contesto della collezione "Solo per oggi" infatti, ancora per qualche ora sarà possibile acquistare un iPad Pro con prezzi a partire da 699 Euro, ma vediamo nel dettaglio alcuni dei modelli suggeriti dal gigante rosso dell'elettronica:

Apple iPad Pro, 11 pollici, Apple A12X Bionic - WiFi + Cellular, 64GB Grigio Siderale - 699 Euro

Apple iPad Pro, 11 pollici 2020, Apple A12Z Bionic - WiFi, 256GB Argento - 749 Euro

Apple iPad Pro, 11 pollici 2020, Apple A12Z Bionic - WiFi, 512GB Argento - 949 Euro

Apple iPad Pro, 11 pollici 2020, Apple A12Z Bionic - WiFi, 1TB Argento - 1129 Euro

Apple iPad Pro, 11 pollici 2020, Apple A12Z Bionic - WiFi + Cellular, 256GB Argento - 899 Euro

Apple iPad Pro, 11 pollici 2020, Apple A12Z Bionic - WiFi + Cellular, 512GB Argento - 1049 Euro

Apple iPad Pro, 11 pollici 2020, Apple A12Z Bionic - WiFi + Cellular, 1TB Argento - 1249 Euro

Apple iPad Pro, 12.9 pollici 2020, Apple A12Z Bionic - WiFi, 256GB Argento - 999 Euro

Fatta esclusione per il primo modello in lista, in tutti gli altri casi si tratta della penultima iterazione, ampiamente apprezzata in tutto il mondo grazie al chip proprietario A12Z.