Mediaworld: tantissimi sconti sui TV LG, Samsung e Sony solo per oggi

Come da protocollo, si rinnovano gli sconti solo per oggi di Mediaworld che in questo mercoledì di Luglio propongono un'ampia gamma di offerte su tantissimi modelli di televisori a marchi LG, Samsung e Sony. Vediamo di cosa si tratta.

Partendo dall'LG NanoCell 4K 43NAN0776PA 2021 da 43 pollici, è disponibile a 599 Euro, con un risparmio di 100 Euro rispetto ai 699 Euro di listino. Mediaworld dà anche la possibilità di effettuare il pagamento in 20 rate mensili da 29,95 Euro al mese.

L'LG NanoCell 4K 65NAN0866PA 2021 da 65 pollici, invece, è disponibile a 1269 Euro: in questo caso il risparmio è di 230 Euro se si tiene conto che di listino costa 1499 Euro. Anche qui, è possibile pagare a rate in 20 mensilità da 63,45 Euro al mese.

Passando a Sony, l'OLED KE65A8 da 65 pollici è disponibile a 1799 Euro, dai 2599 Euro di listino. Il televisore può essere anche pagato a rate in 20 mensilità da 89,95 Euro al mese. In sconto troviamo anche il KE75XH9096 da 75 pollici che può essere acquistato a 1399 Euro, per un risparmio di 500 Euro rispetto ai 1899 Euro imposti dal produttore.

Infine, segnaliamo il Samsung QLED QE55Q60A da 55 pollici a 799 Euro ed l'UE55AU7170 da 55 pollici a 499 Euro.