MediaWorld, TCL 10 SE in offerta a meno di 140 euro per poche ore

Dopo aver trattato le offerte relative a laptop, TV e monitor, torniamo a dare un'occhiata a quanto proposto da MediaWorld in ambito di promozioni tecnologiche. Infatti, la nota catena ha messo in sconto lo smartphone TCL 10 SE.

Scendendo maggiormente nel dettaglio, il prezzo del dispositivo è pari a 139,99 euro sul portale ufficiale di MediaWorld. Stando a quest'ultimo sito Web, in precedenza il costo del prodotto era pari a 199,99 euro. In parole povere, siamo dinanzi a uno sconto pari a 60 euro. Non male, considerando il fatto che si tratta di un modello già low cost di suo, annunciato originariamente ad agosto 2020. Ricordiamo che il dispositivo monta 4GB di RAM e 128GB di memoria interna. Le colorazioni disponibili a questo prezzo sono quelle Icy Silver e Polar Night.

In ogni caso, la promozione rientra nell'iniziativa "Solo per Oggi" del 23 marzo 2021. Questo significa che l'offerta rimarrà attiva per poche ore in seguito alla pubblicazione di questa notizia. Per il resto, dando un'occhiata a quanto proposto dagli altri principali store online, abbiamo notato che il dispositivo viene venduto a 139,99 euro su Amazon Italia.

Insomma, sembra trattarsi di un buon periodo in generale per mettere le mani sullo smartphone, visti i prezzi proposti online.