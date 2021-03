MediaWorld Tech Is Pink, i migliori sconti per smartphone Xiaomi e Samsung

Il volantino MediaWorld “Tech Is Pink” continua a proporci molte offerte alquanto interessanti dedicate a prodotti dell’elettronica di consumo: abbiamo già visto gli sconti su TV Samsung 4K DVB-T2 e LG OLED, dunque ora è il momento di dare un’occhiata alle promozioni per smartphone Xiaomi e Samsung.

Cominciamo parlando del modello Xiaomi più economico, ovvero Redmi Note 9S, disponibile a 159 Euro anziché 249,99 Euro. Nella scheda tecnica figurano il processore Qualcomm Snapdragon 720G octa-core da 2.3 GHz, 4 GB di RAM, 64 GB di spazio d’archiviazione espandibile a 512 GB tramite microSD, batteria da 5020 mAh e comparto fotocamera formato da quattro sensori posteriori (48MP principale + 8MP ultra grandangolare + 5MP macro + 2MP profondità) e uno selfie da 16MP. Il display, infine, è un IPS LCD Full HD+ da 6,67 pollici con Corning Gorilla Glass 5.

Troviamo poi Xiaomi Redmi Note 9T venduto a 259,99 Euro anziché 299,99 Euro, pagabili in 20 comode rate Tasso Zero. In questo caso il SoC è un MediaTek Dimensity 800U, accompagnato da 4 GB di RAM, 128 GB di memoria interna espandibile a 1024 GB con microSD, batteria da 5000 mAh e setup a tripla fotocamera posteriore (48MP principale + 2MP con autofocus + 2MP), più il sensore anteriore da 13MP. Lo schermo è invece un LCD Full HD+ da 6,53 pollici.

Non manca pure lo smartphone Xiaomi Mi 10T Lite con display LCD Full HD+ da 6,67 pollici, chip Qualcomm Snapdragon 750G, 6 GB di RAM, 128 GB di archiviazione non espandibile, batteria da 4820 mAh con ricarica rapida 33W, quattro fotocamere posteriori (64 MP principale + 8MP ultra grandangolare + 2MP macro + 2MP profondità) e sensore frontale da 6MP. Il prezzo è pari a 288,99 Euro anziché 399 Euro.

Passando dunque al mondo Samsung troviamo il modello Galaxy A20e in colorazione Nero, dotato di display LCD TFT da 5,8 pollici, processore Exynos 7884B quad-core da 1.6 GHz, 32 GB di memoria interna espandibile con microSD, 3 GB di RAM, batteria da 3000 mAh e comparto fotocamera posteriore composto da 2 sensori (13MP principale + 5MP), mentre per i selfie troviamo una lente da 8MP. Come da volantino, questo smartphone è acquistabile a 129,99 Euro anziché 169,99 Euro.

Dulcis in fundo, troviamo Samsung Galaxy A51 con display Super AMOELD da 6,5 pollici, SoC Exynos 9611 dalla velocità di clock di 2.3 GHz, 128 GB di memoria interna espandibile a 512 GB, 4 GB di RAM, quad-camera posteriore (48MP grandangolare + 12MP ultra grandangolare + 5MP profondità + 5MP macro) e sensore anteriore da 32MP e batteria da 4000 mAh. In questo caso il prezzo è calato a 272,99 Euro rispetto ai 379 Euro di listino, sempre pagabili in 20 comode rate tan 0% taeg 0%.

Sempre da MediaWorld possiamo trovare ancora per poche ore lo smartphone OPPO Find X2 Lite scontato di quasi 200 Euro.