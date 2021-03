Mediaworld Tech Is Pink: sconti su TV Samsung 4K DVB-T2 ed LG OLED

Continua il volantino "Tech Is Pink" di Mediaworld, che ci terrà compagnia fino al prossimo 14 Marzo 2021 sia online che nei negozi e tra le numerose offerte proposte dalla catena di distribuzione troviamo anche alcuni modelli di TV a marchio Samsung ed LG.

Partendo dai TV Samsung, che sono quelli più presenti, il Samsung UE50TU7170UXZT da 50 pollici è disponibile a 429 Euro, 70 Euro in meno rispetto ai 499 Euro di listino, con possibilità di effettuare il pagamento in 20 rate da 21,45 Euro con tan e taeg 0% e consegna gratuita. Interessante anche lo sconto sull'UE50TU7090UXZT da 50 pollici, che passa a 410 Euro, con un risparmio di 89 Euro se si tiene conto dei 499 Euro di listino. Su entrambi i modelli è anche presente il sintonizzatore DVB-T2 per il nuovo digitale terrestre.

Sempre restando in ambito Samsung, è interessante anche lo sconto sul QLED QE55Q60TAUXZT da 55 pollici, che passa a 685 Euro, rispetto ai 999 euro di listino. Anche qui, Mediaworld consente di effettuare il pagamento a rate.

Per quanto concerne i TV LG, invece, sono disponibili a prezzo ridotto due modelli di OLED. Il primo è il CX da 55 pollici, che può essere portato a casa a 1499 Euro, dai 1699 Euro di listino, mentre il BX da 65 pollici passa a 1799 Euro.