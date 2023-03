Mediaworld Tech is Woman: oltre 100 Euro di sconto su iPhone 14 Pro

Continuano le offerte del volantino "Tech is Woman" targate Mediaworld. Tra le numerose promozioni proposte dal colosso di Cupertino, ne segnaliamo una molto interessante su iPhone 14 Pro, che in tutte le opzioni di storage.

iPhone 14 Pro da 128 gigabyte, nello specifico, è disponibile a 1229,99 Euro, 110 Euro in meno rispetto ai 1339 Euro di listino, con un risparmio dell'8% rispetto al prezzo di listino. In promozione anche la variante da 256 gigabyte, sempre di iPhone 14 Pro, che passa a 1359 Euro: lo sconto anche in questo caso è di 110 Euro se si tiene conto che di listino costa 1469 Euro.

Lo smartphone è disponibile in tre colorazioni a prezzo ridotto. iPhone 14 Pro sfoggia uno schermo da 6,1 pollici con Dynamic Island che ha introdotto un nuovo design per il vecchio notch. Inoltre, sul modello 2023 debutta anche il display always-on che permette di accedere a notifiche, orario ed altro senza toccarlo. Sulla scocca posteriore trovano spazio tre fotocamere.

Mediaworld permette sia di riceverlo a casa direttamente, che effettuare il ritiro in negozio in uno dei punti vendita sparsi sul territorio nazionale. Disponibile anche il pagamento a rate tramite PayPal, che può essere scelto direttamente al momento della finalizzazione dell'ordine.