Mediaworld, parte la Tech Mania: tanti sconti imperdibili fino al 1 Marzo 2024

Con la scadenza del precedente volantino, Mediaworld lancia in giornata odierna la Tech Mania, la nuova iniziativa promozionale che fino al 1 Marzo 2024 consente di acquistare a prezzi ridotti tantissimi prodotti d’elettronica ed informatica.

L’iPhone 14 da 128 gigabyte viene proposto a 729 Euro, in calo dagli 879 Euro di listino, mentre il Galaxy A54 5G da 128 gigabyte è disponibile a 349 Euro, con un risparmio del 7% dai 379 euro imposti dal produttore. Interessante anche lo sconto su Honor Magic 6 Lite 5G da 256 gigabyte, che è disponibile a 299 Euro, mentre Apple Watch SE GPS Only con cassa da 44mm è disponibile a 269 Euro, in calo di 50 Euro dai 319 Euro imposti da Apple.

Fronte informatica, il MacBook Air da 13 pollici con chip M1 ed SSD da 256 gigabyte è disponibile a 929 Euro, con un risparmio di 300 Euro rispetto ai 1229 Euro di listino, mentre l’MSI Thin GF63 da 15,6 pollici è disponibile in offerta ad 899 Euro, 50 Euro in meno dai 949 Euro di listino. L’Acer Aspire 3 invece passa a 499 Euro, 100 Euro in meno rispetto ai 599 Euro precedenti.

Non potevano mancare gli sconti sui TV. Qui troviamo l’LG OLED B3 da 65 pollici a 1799 Euro, 500 Euro in meno rispetto ai 2299 Euro di listino, mentre il Samsung UE55AU7090UXZT da 55 pollici passa a 479 Euro.

La lista completa dei prodotti in offerta è disponibile attraverso questo indirizzo.