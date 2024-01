Mediaworld, parte la Tech Mania: nuovo volantino attivo fino al 25 Gennaio

Parallelamente alle nuove offerte solo online di Unieuro, anche Mediaworld lancia in giornata odierna il nuovo volantino che porta la “Tech Mania” fino al 25 Gennaio 2024, con una serie di offerte molto interessanti su un’ampia gamma di prodotti d’elettronica ed informatica.

Tra i televisori, segnaliamo l’LG OLED B3 da 65 pollici a 1829 Euro, in calo dai 2299 Euro di listino, mentre il Samsung QE5Q60CAUXZT da 55 pollici è disponibile a 729 Euro, 320 Euro in meno se si confrontano con i 1049 Euro di listino. Per quanto riguarda i TV Sony, invece, il KD65X75WL da 65 pollici è disponibile a 1099 Euro.

Fronte audio ed home cinema, la soundbar Samsung HW-Q600C/ZF può essere acquistata a 249 Euro, 250 Euro in meno rispetto ai 499 Euro di listino, mentre la soundbar + subwoofer LG S75Q è disponibile a 249 Euro, dai 349 Euro di listino.

Nel comparto computer e periferiche PC, il Lenovo Ideapad 3 da 15,6 pollici con processore Intel Core i7, Intel Iris Xe Graphics, 16GB di RAM ed SSD da 1 terabyte invece viene proposto a 799 Euro piuttosto che 899 Euro di listino.

La lista completa dei prodotti in offerta è disponibile attraverso questo indirizzo. Per i possessori di carta Mediaworld Club, la catena di distribuzione permette di godere di uno sconto di 1 Euro per ogni pollice del TV scelto.