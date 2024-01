Da Mediaworld parte la Tech Mania: nuovo volantino con offerte fino al 14 Gennaio

Insieme al weekend NO IVA di Mediaworld, la catena di distribuzione lancia il nuovo volantino “Tech Mania” che fino al 14 Gennaio 2024 sia online che nei punti vendita propone un’ampia gamma di prodotti a prezzi ridotti.

Partendo dalla telefonia, il Galaxy S23 nella variante con 256 gigabyte di storage è disponibile a 749 Euro, dagli 889 Euro di listino, mentre Apple Watch Series 9 Gps Only con cassa da 45mm in alluminio viene proposto a 449 Euro. L’iPhone 15 Pro Max da 512 gigabyte invece può essere acquistato a 1649 Euro, dai 1739 Euro di listino.

Nel comparto informatica, invece, segnaliamo la promozione sul MacBook Air da 13 pollici con chip M1 ed SSD da 256 gigabyte, che passa a 949 Euro, in calo dai 1229 Euro di listino, mentre l’iPad da 10,2 pollici di nona generazione WiFi Only con 64 gigabyte di storage è disponibile in offerta a 349 Euro, in calo di 90 Euro rispetto ai 439 Euro imposti dal produttore.

Non mancano le promozioni sui televisori: qui segnaliamo il Sony KD43X75WL da 43 pollici a 549 Euro, mentre il modello della stessa gamma da 55 pollici viene proposto a 799 Euro, 100 Euro in meno rispetto agli 899 Euro di listino.

La lista completa dei prodotti in offerta può essere consultata direttamente attraverso questo indirizzo.