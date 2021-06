Mediaworld 'Tecnologia per tutte le età': tante offerte su smartphone Brondi, tablet e PC

Mentre il Red Friday da Mediaworld continua a proporre tantissimi prodotti in sconto, la catena di negozi ha pensato di lanciare anche un altro volantino solo online nominato “Tecnologia per tutte le età” che durerà fino al 30 giugno. Tra le offerte figurano smartphone Brondi, fotocamere compatte, tablet, dispositivi acustici e PC.

Per chi ha bisogno di un telefono affidabile, estremamente facile da usare e soprattutto economico, ora è possibile trovare modelli come Brondi Amico Favoloso a 54,99 Euro anziché 69,99, o anche Wiko F300 a 30,99 Euro anziché 44,99 Euro; passando agli smartphone, invece, non manca l’iconico Brondi Amico Smartphone S a 117,99 Euro al posto dei 149,99 Euro di listino, con display da 5,7 pollici LCD e interfaccia con icone grandi.

Coloro che sono appassionati di fotografia potranno invece aggiudicarsi diverse macchine fotografiche a marchio Canon con promozioni decisamente interessanti. Uno dei modelli più economici è la fotocamera compatta Canon SX620HS con sensore da 20MP a 199,99 Euro al posto di 269,99 Euro. In alternativa, non mancano versioni semi-professionali come Canon PowerShot G7 X Mark III a 699 Euro anziché 819 Euro; oppure anche Canon PowerShot G5 X Mark II con Battery Kit (una batteria extra inclusa, più altri accessori) a 899 Euro contro i 1029 Euro di listino, pagabili in 20 rate Tasso Zero secondo piano Findomestic.

Non mancano, infine, tablet e PC per ogni esigenza: uno dei più economici è lo Huawei MediaPad T5 con display da 10,1 pollici e sistema operativo Android a 129,99 Euro anziché 199,99 Euro, ma scendendo ancora di prezzo troviamo il Lenovo Tab M10 a 99,99 Euro al posto di 149,99 Euro. Chi volesse il top di gamma, però, può aggiudicarsi anche l’iPad Pro da 11 pollici a 749 Euro anziché 949 Euro, anche in questo caso pagabili in 20 comode mensilità. Il PC migliore proposto da Mediaworld è invece l’HP Pavilion X360, notebook 2 in 1 con display touchscreen da 14 pollici venduto a 789 Euro anziché 849 Euro.

