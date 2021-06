Mediaworld, 'Tifa in alta definizione' con due smart TV QLED Samsung a 3800 Euro in meno!

Mentre proseguono le offerte Mediaworld Solo per il Weekend, nello specifico su Xiaomi Mi Band 6 e TV Samsung 4K, nella medesima catena di negozi solo per oggi e domani, sabato 26 e domenica 27 giugno 2021, potrete trovare due smart TV QLED 8K Samsung fino a 3800 Euro in meno!

I modelli interessati rientrano nell’iniziativa “Tifa in alta definizione”, lanciata proprio nella giornata odierna in occasione della competizione calcistica EURO 2020 ove gli Azzurri stanno continuando a scendere in campo verso la tanto agognata finale. Tra l’altro, il prossimo match sarà proprio stasera contro l’Austria.

In ogni caso, il primo televisore in ordine di prezzo è il modello Samsung QLED QE75Q800TATXZT venduto a 2.199 Euro anziché 5.499 Euro, pagabili in 20 comode rate mensili da 109,95 Euro Tasso Zero. Si tratta di uno smart TV con pannello QLED 8K (risoluzione 7680x4320) e refresh rate di 120Hz, processore video Quantum 8K, Quantum HDR 2000 / HDR 10+ / HLG lato video e decoder Dolby Digital Plus lato audio. Non mancano, ovviamente, il supporto agli standard DVB-T2 e DVB-S2 per digitale terrestre e satellitare.

L’altro modello coinvolto nell’iniziativa è il Samsung QLED QE65Q950TSTXZT, proposto sempre a 2.199 Euro ma a partire dal prezzo di listino di 5.999 Euro. In questo caso il pannello è sempre un QLED 8K ma da 65 pollici, mentre le tecnologie video in dotazione sono Quantum HDR 3000 / HDR 10+ / HLG. Per il resto, non cambiano i dettagli relativamente al decoder audio, agli standard televisivi supportati e al sistema operativo in dotazione, ovvero Tizen OS. Ricordiamo, infine, che queste due promozioni varranno solamente fino alle 23:59 di domenica 27 giugno 2021.

Intanto Unieuro ha dato il via al Freedom Black Friday con sconti su TV OLED e QLED. Insomma, avrete l’imbarazzo della scelta!