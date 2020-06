Mediaworld: torna in sconto il TV Panasonic OLED TX-55GZ960E da 55 pollici

A qualche giorno di distanza dall'ultima segnalazione, torna in sconto presso una delle principali catene di distribuzione d'elettronica del nostro paese il TV Panasonic OLED TX-55GZ960E da 55 pollici. A proporre la promozione è Mediaworld, che permette di risparmiare una buona somma di denaro.

Il TV è infatti disponibile a 1279,20 Euro, rispetto ai 1.619 Euro di listino, con possibilità di effettuare il pagamento in 20 rate con tan e taeg 0% al prezzo di 63,96 Euro al mese.

Come sempre però passiamo all'aspetto tecnico per capire le specifiche di questo TV. Il pannello da 55 pollici è OLED 4K con risoluzione di 3840x2160 pixel, basato sul processore intelligente HCX Pro, il più potente mai realizzato dalla società asiatica, che fa da vero e proprio cervello ed è in grado di regolare la qualità dell'immagine e dei colori. E' ovviamente presente il supporto agli standard HDR con i metadati dinamici di nuova generazione, ovvero l'HDR10+ ed il Dolby Vision, oltre che l'HDR10 e l'Hybrid Log-Gamma, che permettono agli utenti di godere a pieno regime dei contenuti HDR. A livello audio invece troviamo il Dolby Atmos che regala un suono avvolgente da tutte le direzioni.

Mediaworld propone anche la consegna gratuita, ma non sono state diffuse informazioni sulla data di scadenza.