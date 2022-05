Mediaworld, tornano i Mega Sconti: offerte solo online fino al 15 Maggio 2022

Nel giorno in cui Mediaworld lancia il Sottocosto di Maggio, la catena di distribuzione decide di rilanciare su se stessa ed infatti propone anche i Mega Sconti che saranno disponibili solo online fino al 15 Maggio 2022. Ad essere interessati, anche in questo caso, troviamo tanti prodotti d’elettronica.

Il TV Samsung QLED QE43Q60A da 43 pollici è disponibile a 449 Euro, in calo del 43% rispetto ai 799 Euro di listino, con possibilità di effettuare anche il pagamento in 20 rate da 22,45 Euro al mese. Il QE32Q50AAUXZT invece viene proposto a 345 Euro, con un risparmio del 23,16% dai 449 Euro imposti dal produttore. Sempre fronte TV, però, segnaliamo anche il Panasonic TX32JS350E da 32 pollici a 240,99 Euro, il 19,67% in meno rispetto ai 299,99 Euro precedenti.

Salendo di fascia tra i TV, però, segnaliamo anche lo sconto sul Samsung QE65QN800A da 65 pollici, che è disponibile a 1899 Euro, in sconto del 52% dai 3990 Euro di listino, mentre il QE55QN95A da 55 pollici può essere acquistato a 1311 Euro

Protagonisti però non sono solo i TV, ovviamente: a tal proposito segnaliamo anche lo sconto sul Samsung PowerBot VR05R5050WK a 199,99 Euro, il 49% in meno rispetto ai 399 Euro di listino.

La lista completa dei prodotti in offerta può essere consultata a questo indirizzo.