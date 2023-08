Mediaworld, tornano gli XDays Solo Online: sconti su fino al 9 Agosto

Mediaworld lancia oggi il nuovo volantino che propone gli XDays Solo Online fino al prossimo 9 Agosto 2023, con tanti prodotti disponibili a prezzi ridotti che interessano diverse categorie di prodotti.

Il Samsung Galaxy Tab A7 nella variante con 32 gigabyte di storage e schermo da 10,4 pollici è disponibile a 129 Euro, dai 159,99 Euro di listino. In sconto troviamo anche l’iPad Pro da 12,9 pollici con chip M2, nella configurazione WiFi + Cellular con 128 gigabyte di storage, che passa a 1469 Euro, dai 1669 Euro di listino. L’iPad da 10,9 pollici di decima generazione, nella variante WiFi + Cellular con 64 gigabyte di storage invece è disponibile a 689 Euro, dai 789 Euro di listino.

Sempre fronte Apple, segnaliamo anche lo sconto sul Mac Mini con chip M2 ed SSD da 512GB, che è disponibile a 779 Euro, dai 959 Euro di listino del colosso di Cupertino.

Non mancano ovviamente i PC desktop in sconto. Il Lenovo IdeaCentre 5 nella configurazione con AMD Ryzen 7 con scheda grafica integrata, 16GB di RAM ed SSD da 512GB è disponibile a 749 Euro, dai 949,99 Euro precedenti.

La lista completa dei prodotti in offerta può essere consultata direttamente attraverso questo indirizzo. Per tutti i dettagli sulla spedizione e consegna vi rimandiamo alle pagine dei singoli prodotti.

