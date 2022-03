MediaWorld fa tornare a sorpresa la Apple Night: sconti pazzi su iPhone e non solo

In casa MediaWorld a quanto pare piace molto lanciare iniziative promozionali a sorpresa. Tuttavia, al contrario della scorsa volta, in cui avevamo trattato l'iniziativa Apple Night a mezzanotte, questa volta non ci siamo fatti trovare impreparati (lo ammettiamo: abbiamo scovato tutto "in tempo" per puro caso).

Ebbene, dalle ore 20:00 del 1 marzo 2022 sul portale ufficiale di MediaWorld è comparso un banner di dimensioni importanti che esplicita che nella notte legata alla giornata di pubblicazione di questa notizia ci saranno grandi sconti relativi a diversi prodotti della società di Cupertino. Più precisamente, le categorie predisposte sono iPhone, Mac, iPad, Apple Watch, AirPods e HomePod. Insomma, c'è essenzialmente di tutto.

Tuttavia, questa volta la gamma iPhone 13 non sembra essere pervenuta, dato che gli sconti legati agli iPhone si soffermano su iPhone 11 da 128GB, che viene ora venduto a 599 euro (anziché 669 euro). In ogni caso, non manca una promozione relativa al MacBook Air 13" da 512GB con chip M1. A proposito di quest'ultimo, il prezzo messo in evidenza da MediaWorld è pari a 1.199 euro (in precedenza il costo del prodotto ammontava a 1.429 euro).

Per il resto, considerando anche il fatto che le offerte rimarranno attive solamente fino alle ore 09:00 del 2 marzo 2022 (c'è anche la consegna gratuita), potrebbe farvi gola quantomeno dare un'occhiata alla pagina di MediaWorld dedicata alla Apple Night (finché quest'ultima sarà accessibile).