Mediaworld, trapelano gli sconti del Black Friday: il volantino attivo dal 19 Novembre

Alle 23:59 di oggi, mercoledì 18 Novembre, scadrà l’attuale volantino della catena di distribuzione e ne partirà uno nuovo che ci porterà diritto al Black Friday. In rete sono già trapelate le scansioni delle promozioni, che saranno attive fino al 30 Novembre.

In copertina troviamo la smart TV LG CX da 55 pollici a 1299 Euro, rispetto ai 1699 Euro di listino, oltre che l’iPhone 11 da 128 gigabyte a 649 Euro, rispetto ai 769 Euro.

Tra gli smartphone in offerta citiamo il Galaxy S20 Ultra 5G ad 899 Euro, il Galaxy Note 20 a 679 Euro ed il Galaxy S10 a 399 Euro, mentre il Galaxy A51 passa a 210 Euro. Fronte iPhone invece a parte quello in copertina troviamo l’iPhone Xr da 64 gigabyte a 539 Euro e l’iPhone 7 da 32 gigabyte a 279 Euro. Per quanto riguarda Xiaomi, invece, l’Mi 10 5G viene proposto a 499 Euro e l’Mi 10T Lite a 329 Euro.

In sconto anche vari dispositivi indossabili, tra cui Apple Watch Series 3 a 189 Euro, Huawei Watch Fit a 99 Euro e Xiaomi Mi Band 4 a 19,99 Euro.

Tra I laptop da gaming segnaliamo l’MSI GF65 Thing 9SEXR-815IT con processore Intel Core i7-9700F, 16 gigabyte di RAM ed SSD da 512 gigabyte a 1199 Euro.

Per quanto riguarda i monitor, invece, l’Acer HA270Abi da 27 pollici con tempo di risposta di 5ms e frequenza di 75Hz passa a 129 Euro.

A livello di TV citiamo anche la promozione sul Samsung 75Q90T da 75 pollici, che passa a 2499 Euro, oltre che la Sony 65A8 da 65 pollici a 1999 Euro e la Samsung 65Q60T a 799 Euro.

Le promozioni saranno attive da domani, 19 Novembre. Ricordiamo che è attivo il nostro hub dedicato alle offerte del Black Friday.