MediaWorld, tre modelli di televisori in offerta sotto i 100 euro

Dopo aver messo in offerta un televisore Sony 4K di recente uscita, MediaWorld torna a lanciare sconti per quel che concerne questo mondo. Infatti, la nota catena ha lanciato un'offerta relativa a tre modelli di TV, tutti venduti sotto i 100 euro.

Più precisamente, tutti i televisori sono appartenenti al brand OK. Stiamo, dunque, parlando di modelli che strizzano l'occhio a coloro che hanno la necessità di acquistare un televisore ma vogliono spendere il meno possibile. Di seguito trovate i tre modelli in offerta da MediaWorld.

OK ODL 32677HN-TB : 99,99 euro (al posto di 139 euro, risparmio di 39,01 euro);

: 99,99 euro (al posto di 139 euro, risparmio di 39,01 euro); OK ODL 24661HN-DB : 99,99 euro (in precedenza 119 euro, sconto di 19,01 euro);

: 99,99 euro (in precedenza 119 euro, sconto di 19,01 euro); OK ODL 24675H-TB: 99,99 euro (al posto di 119,99 euro, risparmio di 20 euro).

Insomma, sono in sconto tre modelli rispettivamente da 32, 24 e 24 pollici. Tutti i televisori dispongono di un pannello con risoluzione HD (1366 x 768 pixel). La promozione va a infrangere la "barriera psicologica" dei 100 euro, quindi potrebbe trattarsi di una buona occasione per un certo tipo di utente.

Per il resto, se cercate dei televisori di fascia più alta, potrebbe interessarvi dare un'occhiata alla nostra guida all'acquisto del TV per PlayStation 5 e Xbox Series X, in cui abbiamo citato anche dei prodotti specifici.