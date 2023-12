MediaWorld: tripla promo assurda su un TV Samsung OLED 2023 da 55 pollici

Il 2023 sta per concludersi e potreste dunque essere alla ricerca di regali Tech per Natale. A tal proposito, potrebbe magari interessarvi dare un'occhiata a una tripla promozione lanciata da MediaWorld su un televisore OLED di Samsung legato al 2023.

Infatti, il modello Samsung QE55S95CATXZT viene adesso proposto a un prezzo pari a 1.637,99 euro mediante il sito Web ufficiale di MediaWorld. Da quest'ultimo portale si apprende che usualmente il prezzo consigliato per il TV ammonterebbe a 2.499 euro. Lo sconto di base è insomma di 861,01 euro, a calcoli fatti.

Non è però finita qui, visto che dal sito Web di MediaWorld si apprende che, fino al 7 dicembre 2023, risulta possibile ottenere una gift card da 150 euro con una spesa minima di 1.000 euro. Per maggiori dettagli su questa iniziativa, potreste voler consultare il documento ufficiale di MediaWorld.

C'è poi una terza promozione messa in evidenza per questo televisore, dato che, fino al 17 dicembre 2023, a fronte dell'acquisto un TV OLED Samsung idoneo si possono ricevere in omaggio un TV The Frame da 32 pollici e la cornice Teak (dal valore di 568 euro). Potrebbe interessarvi anche in questo caso approfondire il relativo documento ufficiale della promozione Samsung. Chiaramente in questa sede riportiamo semplicemente quanto si legge sul portale di MediaWorld, come potete vedere anche nell'immagine coinvolta, ma potreste in ogni caso volervi informare per bene in merito alle singole iniziative, se siete interessati.

Per il resto, guardando alla scheda tecnica di Samsung QE55S95CATXZT, quest'ultima include un pannello da 55 pollici con risoluzione 4K (3.840 x 2.160 pixel). Non mancano poi tutte le funzionalità smart del caso, ma per maggiori dettagli potreste voler fare riferimento direttamente al portale ufficiale di Samsung.