Mediaworld, triplo sconto su tre PC desktop gaming ASUS ed MSI

Poco dopo aver riportato lo sconto di Amazon sul Mac Mini M2, ci spostiamo da Mediaworld che nell'ambito degli Sconti Solo Per Oggi, in scadenza alle 23:59, propone un trittico di offerte su altrettanti PC desktop da gaming.

L'ASUS Strix G15CF-51240F088W, un PC desktop con Intel Core i5 a 2,5 GHz, NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti, 16GB di RAM ed SSD da 512GB è disponibile a 1399,99 Euro, il 22% in meno rispetto ai 1799,99 Euro di listino, con consegna a domicilio garantita tra il 19 ed il 23 Maggio 2023 per coloro che effettuano l'ordine quest'oggi e ritiro in negozio possibile dal 22 Maggio.

In sconto anche l'MSI MEG Trident X, nella variante con Intel Core i7, NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti come scheda grafica, 32GB di RAM ed SSD da 2 terabyte, che viene proposto a 2999,99 Euro, il 16% in meno dai 3599,99 Euro di listino. Disponibile in offerta anche il modello dello stesso PC con Intel Core i7 a 3,6 GHz, NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti, 32GB di RAM, hard disk da 2 terabyte ed SSD da 1 terabyte: in questo caso il prezzo passa a 3999,99 Euro, il 16% in meno rispetto ai 4799,99 Euro di listino.

Le promozioni scadranno alle 23:59 di oggi, 18 Maggio 2023.