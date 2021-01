MediaWorld, TV da 40 pollici in offerta sotto i 180 euro per poche ore

In seguito all'offerta relativa al TV Philips da 40 pollici, torniamo a trattare su queste pagine le offerte in ambito TV lanciate da MediaWorld. Infatti, la nota catena ha messo in sconto un televisore da 40 pollici a un prezzo interessante.

Più precisamente, il modello OK ODL40673F-TB viene proposto a un costo di 179,99 euro. Stando al sito ufficiale di MediaWorld, in precedenza il prezzo era pari a 199,99 euro, quindi si tratta di uno sconto di 20 euro. In ogni caso, la promozione rientra nell'iniziativa "Solo per il Weekend", quindi rimarrà attiva per poche ore in seguito alla pubblicazione di questa notizia.

Vi ricordiamo che il prodotto coinvolto è un televisore LED da 40 pollici con risoluzione Full HD (1920 x 1080 pixel). Si tratta di una soluzione low cost che potrebbe interessare a chi non ha particolari esigenze e cerca semplicemente un TV economico che supporti gli standard DVB-T2 e DVB-S2. Insomma, si tratta di un televisore che strizza l'occhio agli utenti meno esigenti.

Per il resto, non siamo riusciti a trovare questo specifico modello né sul portale ufficiale di Unieuro né su quello di Amazon Italia. Insomma, l'offerta di MediaWorld potrebbe interessare un certo tipo di utente.

Se cercate invece televisori di altro calibro, vi rimandiamo alla nostra guida all'acquisto del TV per PS5 e Xbox Series X, dove potete trovare soluzioni di fascia superiore.