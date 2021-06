MediaWorld: TV 4K LG 2021 da 50 pollici in offerta, ma Unieuro rilancia

Non c'è solamente lo smartphone OPPO Find X3 Lite in sconto in questi giorni da MediaWorld. Infatti, la nota catena ha lanciato una promozione legata a un televisore di LG uscito nel 2021.

In particolare, il modello LG 50UP75006LF viene proposto a un prezzo pari a 499 euro sul portale ufficiale di MediaWorld. Lo sconto ammonta a 50 euro, in quanto, stando al sito Web della nota catena, solitamente il costo del televisore sarebbe di 549 euro. In ogni caso, la promozione rientra nell'iniziativa "Solo per il Weekend" relativa al 6 giugno 2021, quindi rimarrà attiva per relativamente poche ore in seguito alla pubblicazione di questa notizia.

Tuttavia, in realtà online ci sono vari sconti relativi a questo modello. Infatti, Unieuro ha fatto scendere il prezzo del televisore a 499 euro. In questo caso il prodotto rientra nell'iniziativa che permette di ottenere un 5% di sconto extra direttamente in carrello, quindi il prezzo finale diventa 474,05 euro. Insomma, potrebbe trattarsi di una buona occasione per chi sta cercando un televisore che rientra in questa fascia di prezzo, considerando anche il fatto che si fa riferimento a un modello uscito nel 2021.

In ogni caso, il televisore dispone di un pannello da 50 pollici con risoluzione 4K (3840 x 2160 pixel). Non mancano le classiche funzionalità smart offerte dal sistema operativo webOS, così come è ovviamente presente il supporto agli standard DVB-T2 e DVB-S2.

Per completezza d'informazione, dovete sapere che questo modello verrebbe venduto a 499 euro su Amazon. Tuttavia, al momento in cui scriviamo il prodotto non risulta disponibile.