MediaWorld, TV 4K QLED Samsung scontato di oltre 350 euro: Unieuro rilancia

Dopo aver trattato varie offerte interessanti relative al Sottocosto di Natale di MediaWorld, torniamo a parlare di promozioni legate al mondo tecnologico. Più precisamente, la nota catena si è concentrata sui televisori, dato che il prodotto in sconto è un TV QLED di Samsung.

Ci riferiamo al modello QE55Q60TAUXZT, venduto in queste ore a un prezzo pari a 649 euro tramite il sito ufficiale di MediaWorld. Stando a quanto si può leggere in quest'ultimo portale, il costo del prodotto in genere sarebbe di 999 euro, quindi si tratta di un possibile risparmio di 350 euro. Insomma, potrebbe trattarsi di una buona occasione, considerando anche il fatto che qualche mese fa il prezzo era di 719 euro da MediaWorld.

Vi ricordiamo che si tratta di un televisore con diagonale di 55 pollici e risoluzione 4K (3840 x 2160 pixel). I più attenti tra di voi si ricorderanno del fatto che qualche settimana fa Trony aveva fatto scendere il prezzo a 599 euro, ma, per coloro che si sono persi quell'iniziativa, l'offerta di MediaWorld non è male. A proposito: quest'ultima rimarrà attiva per un tempo limitato, dato che rientra nell'iniziativa "Solo per Oggi" dell'11 dicembre 2020.

Per il resto, dando un'occhiata alle promozioni relative al prodotto lanciate dagli altri store principali, abbiamo notato che Unieuro propone un prezzo ancora più basso. Infatti, Samsung QE55Q60TAUXZT costa 640 euro sul portale ufficiale di Unieuro. Inoltre, il prodotto rientra nella promozione che consente di ottenere un ulteriore 5% di sconto. In parole povere, aggiungendo il televisore al carrello il prezzo finale diventa 608 euro.

Insomma, sembra essere un buon momento in generale per mettere le mani sul prodotto. Per completezza d'informazione, i rivenditori di Amazon Italia vendono questo prodotto a partire da 691,99 euro.