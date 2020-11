MediaWorld, TV 4K con voucher Rakuten scontato di 100 euro per poche ore

Nonostante l'annuncio delle promozioni che anticipano il Black Friday, MediaWorld non molla la presa nemmeno sulle offerte a tempo, dato che è stato lanciato uno sconto relativo a un televisore 4K. La promozione include anche dei voucher per il servizio di streaming Rakuten.

Più precisamente, il modello Hisense 50A7300F viene proposto a un prezzo di 449 euro sul sito ufficiale di MediaWorld. In precedenza, questo televisore con diagonale da 50 pollici e risoluzione 4K (3840 x 2160 pixel) costava 549 euro, perlomeno stando al sito Web della succitata catena. In parole povere, siamo dinanzi a un possibile risparmio di 100 euro. La promozione rimarrà attiva per poche ore in seguito alla pubblicazione di questa notizia, dato che rientra nell'iniziativa "Solo per Oggi" del 9 novembre 2020.

Tra l'altro, come indicato dalla stessa MediaWorld mediante una pagina ufficiale, l'acquisto di questo televisore consente di portarsi a casa, fino al 31 dicembre 2020, 7 voucher dal valore di 5,99 euro ciascuno relativi a Rakuten TV. Per tutti i dettagli del caso, potete fare riferimento al sito ufficiale dedicato alla promozione. Qui potete trovare il form da compilare: il modello 50A7300F rientra tra gli UHD TV 4K.

In ogni caso, abbiamo effettuato qualche ricerca per comprendere le proposte degli altri principali store online, ma non siamo riusciti a trovare questo specifico modello né sul portale ufficiale di Unieuro né su Amazon Italia. Insomma, la promozione lanciata da MediaWorld potrebbe fare gola a un certo tipo di utente.