MediaWorld, nuovo TV DVB-T2 2021 già scontato sotto i 140 euro

Manca ormai veramente poco a Natale (o meglio dire poche ore a questo punto?), ma le offerte sui prodotti tech non sono di certo terminate. Dopo aver approfondito il lancio dei Mega Sconti di MediaWorld, torniamo ad analizzare un'altra offerta avviata dalla nota catena. Al centro della promozione c'è un TV particolarmente low cost.

Scendendo maggiormente nel dettaglio, il modello OK Led ODL 24676HN-TB 2021 viene ora proposto a un prezzo pari a 139,99 euro tramite il portale ufficiale di MediaWorld. Da quest'ultimo sito Web apprendiamo che generalmente il costo del televisore ammonterebbe a 149,99 euro. Lo sconto è dunque di 10 euro, ma ciò che risulta più intrigante è il prezzo piuttosto contenuto del TV, che tra l'altro è uscito nel 2021.

Potrebbe trattarsi di una buona occasione per coloro che non hanno particolari esigenze e vogliono semplicemente godersi i classici canali del digitale terrestre. Infatti, si fa riferimento a un TV "classico" da 24 pollici con risoluzione HD (1366 x 768 pixel). Ovviamente non manca il supporto agli standard DVB-T2 e DVB-S2.

Tra l'altro, non siamo riusciti a trovare questo specifico modello né sul portale ufficiale di Amazon Italia né su quello di Unieuro. Insomma, l'offerta di MediaWorld potrebbe sicuramente fare gola a un certo tipo di utente.