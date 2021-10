MediaWorld, TV DVB-T2 4K 2021 in offerta a meno di 200 euro!

Una delle principali "critiche" che solitamente vengono mosse relativamente ai TV low cost riguarda la risoluzione. Infatti, spesso questi modelli si fermano all'HD Ready, aspetto che da un buon numero di persone è visto come un "collo di bottiglia" non di poco conto. Tuttavia, ora MediaWorld ha messo in offerta un TV economico con risoluzione 4K.

Sì, avete capito bene. Tra l'altro, si tratta di un modello uscito nel 2021. Si fa infatti riferimento a Majestic TVD 227 S2 UHD V1, proposto ora a un prezzo di 197,99 euro mediante il sito Web ufficiale di MediaWorld. Stando a quanto si può leggere in quest'ultimo portale, in precedenza il costo era di 219,99 euro. Lo sconto risulta quindi del 10%, dunque si possono risparmiare 22 euro. Al netto di questo, però, ciò che risulta interessante è il fatto che un televisore 4K venga proposto sotto i 200 euro, fascia in cu spesso si fatica a superare l'HD Ready, come citato in precedenza.

In questo caso, invece, il pannello da 27 pollici presenta risoluzione di 3840 x 2160 pixel. Non mancano inoltre chiaramente gli standard DVB-T2 e DVB-S2. Fate attenzione però all'assenza delle funzionalità smart. Tuttavia, capite bene che per qualcuno potrebbe trattarsi di una buona occasione, anche per via del fatto che le porte HDMI non mancano e dunque è eventualmente possibile "aggiungere", ad esempio, una Amazon Fire TV Stick (venduta a parte), in modo da avere a disposizione qualche app.

Per il resto, non siamo riusciti a trovare questo specifico televisore sui portali ufficiali di Unieuro e Amazon Italia. Insomma, la promozione avviata da MediaWorld potrebbe effettivamente risultare intrigante per più di qualcuno. In ogni caso, se volete approfondire il prodotto potete fare riferimento al portale ufficiale di Majestic.