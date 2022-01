MediaWorld, TV DVB-T2 Samsung 2021 low cost in offerta per la Samsung Week

Abbiamo già trattato su queste pagine alcuni sconti di MediaWorld relativi a televisori. Tuttavia, è giusto soffermarci su una singola promozione di questo tipo. Infatti, in offerta c'è un TV di Samsung low cost.

Più precisamente, il modello Samsung UE32T4000AKXZT viene adesso proposto a un costo pari a 249 euro sul portale ufficiale di MediaWorld. Da quest'ultimo sito Web apprendiamo che generalmente il dispositivo costerebbe 269 euro, quindi si tratta di uno sconto di 20 euro. Certo, non è esattamente il risparmio più elevato del mercato, ma capite bene che si parte già di base da un prodotto economico, che diventa ora maggiormente low cost. In ogni caso, la promozione rientra nell'iniziativa Samsung Week di MediaWorld, che proseguirà fino al 2 febbraio 2022.

La scheda tecnica di Samsung UE32T4000AKXZT comprende un pannello LED da 32 pollici con risoluzione HD (1366 x 768 pixel). Si tratta dunque di un TV "classico", originariamente uscito nel 2021 stando a quanto riportato da MediaWorld, che mira semplicemente agli utenti che non hanno troppe esigenze. Tuttavia, ovviamente non manca il supporto allo standard DVB-T2, relativo al "nuovo digitale terrestre".

Per il resto, dando un'occhiata a quanto proposto dagli altri principali store online, abbiamo notato che Unieuro ha "rilanciato". Infatti, in questo caso il prodotto viene proposto a 249 euro con un ulteriore risparmio del 5% direttamente in carrello. In parole povere, il prezzo finale diventa 236,55 euro. Insomma, potrebbe trattarsi di una buona occasione per mettere le mani sul prodotto.