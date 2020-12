MediaWorld, TV LG 4K da 49 pollici in offerta per poche ore a buon prezzo

Dopo aver lanciato il volantino "Next Level", MediaWorld torna a proporre offerte interessanti in ambito tecnologico. Più precisamente, questa volta ci spostiamo nel mondo dei televisori, dato che il prodotto coinvolto è un TV 4K da 49 pollici di LG.

In particolare, il modello LG 49UN73006LA.API viene venduto a un prezzo di 379 euro sul portale ufficiale di MediaWorld. Stando a quest'ultimo sito Web, in genere il costo del prodotto sarebbe pari a 499 euro, quindi si tratta di un possibile risparmio di 120 euro. Non male, considerando che a metà giugno 2020 questo televisore costava 479 euro. Vi ricordiamo che si tratta di un TV con diagonale pari a 49 pollici e risoluzione 4K (3840 x 2160 pixel).

In ogni caso, la promozione rimarrà attiva per un tempo limitato, in quanto rientra nell'iniziativa "Solo per Oggi" del 2 dicembre 2020. Dando un'occhiata a quanto proposto dagli altri principali store online che vendono tecnologia, abbiamo notato che Unieuro proporrebbe il televisore a un prezzo di 379 euro, ma al momento in cui scriviamo il prodotto non risulta essere disponibile. Inoltre, non siamo riusciti a trovare questo specifico modello su Amazon Italia.

Insomma, la promozione lanciata da MediaWorld potrebbe fare gola a una certa tipologia di utente.