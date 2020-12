MediaWorld, TV LG 4K 75 in offerta a 500 euro in meno: Amazon rilancia

In seguito allo sconto relativo allo smartphone Xiaomi Mi 10T Lite 5G, MediaWorld è tornata a lanciare offerte a tempo limitato. Più precisamente, questa volta ci addentriamo nel mondo dei televisori, dato che il prodotto scontato dalla nota catena è un TV LG 4K.

In particolare, il modello LG 75UN71006LC.API viene venduto a un prezzo di 899 euro tramite il sito Web ufficiale di MediaWorld. Stando a quest'ultimo portale, in genere il costo del prodotto sarebbe pari a 1399 euro, quindi si tratta di uno sconto di 500 euro. Vi ricordiamo che si sta parlando di un televisore con diagonale di 75 pollici e risoluzione 4K (3840 x 2160 pixel). In ogni caso, l'offerta rimarrà attiva per un tempo limitato, dato che rientra nell'iniziativa "Solo per Oggi" dell'8 dicembre 2020.

Per il resto, analizzando le offerte proposte dagli altri store principali che vendono prodotti tecnologici in Italia, abbiamo notato che anche Amazon ha scontato il televisore. Il prezzo è fissato anche in questo caso a 899 euro, ma al momento in cui scriviamo è attiva una promozione che consente di risparmiare 100 euro al check-out, come potete leggere su Amazon appena sotto alla selezione della diagonale. Per quel che riguarda, invece, Unieuro, il televisore al momento non risulta essere disponibile.

Insomma, potrebbe trattarsi di una buona occasione per portarsi a casa questo modello, considerato anche il fatto che durante la LG Week di Amazon costava 1099 euro.