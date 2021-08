MediaWorld, TV LG 4K DVB-T2 2021 da 55 pollici scontato di 350 euro

Non sono attive solamente le classiche offerte del weekend da MediaWorld. Infatti, approfondendo il portale ufficiale della nota catena abbiamo scovato, ad esempio, uno sconto relativo a un televisore 4K di LG con diagonale di 55 pollici.

Scendendo ulteriormente nel dettaglio, il modello LG 55UP78006LB viene proposto a un prezzo pari a 499 euro tramite il sito Web ufficiale di MediaWorld. Da quest'ultimo portale apprendiamo che solitamente il costo del prodotto sarebbe di 849 euro. Questo significa che quello proposto dalla nota catena è uno sconto di 350 euro. Non male, considerando anche il fatto che il televisore coinvolto è approdato sul mercato nel 2021, quindi rappresenta di fatto una "novità". In ogni, caso, MediaWorld fa rientrare questa promozione nel volantino "Back To School", che rimarrà attivo fino al 31 agosto 2021.

Analizzando le proposte effettuate dagli altri principali store online relativamente al prodotto, siamo venuti a conoscenza del fatto che Unieuro vende il televisore a 699 euro con un ulteriore sconto del 5% direttamente in carrello. In parole povere, il prezzo finale diventa 664,05 euro. Per quel che concerne, invece, i rivenditori di Amazon Italia, questi ultimi propongono il prodotto a partire da 538,57 euro.

Ricordiamo che il televisore dispone di un pannello da 55 pollici con risoluzione 4K (3840 x 2160 pixel). Il sistema operativo è invece il classico webOS, quindi sono disponibili diverse funzionalità smart. Non mancano poi 2 porte HDMI e ovviamente il supporto agli standard DVB-T2 e DVB-S2.