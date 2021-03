MediaWorld, TV LG DVB-T2 in promozione a meno di 170 euro

Oltre ai vari sconti legati al "Red Weekend", MediaWorld ha all'attivo molte altre promozioni, perlomeno per quel che concerne il "mondo online". Tra le varie proposte, troviamo un'offerta relativa a un televisore di LG che supporta lo standard DVB-T2.

Scendendo ulteriormente nel dettaglio, il modello LG 28TN515V-PZ viene proposto a un prezzo di 169,99 euro tramite il sito Web ufficiale di MediaWorld. Il costo del televisore in precedenza era pari a 209,99 euro, quindi si tratta di un possibile risparmio di 40 euro. Potrebbe dunque trattarsi di una buona occasione per coloro che stanno cercando un televisore che si configura nella fascia di prezzo sotto ai 200 euro.

In ogni caso, ricordiamo che il prodotto coinvolto dispone di un pannello con diagonale di 28 pollici e risoluzione HD (1366 x 768 pixel). Non manca ovviamente il supporto agli standard DVB-T2 e DVB-S2. Per chi non ha particolari esigenze, potrebbe dunque rivelarsi un acquisto economico e interessante in vista delle novità per quel che concerne il digitale terrestre.

Per il resto, dando un'occhiata a quanto proposto dagli altri principali store online, siamo venuti a conoscenza del fatto che anche Unieuro ha scontato il prodotto. Infatti, quest'ultima catena vende il televisore a 169 euro mediante il suo portale ufficiale. Per quel che riguarda, invece, i rivenditori di Amazon Italia, in questo caso il prodotto viene proposto a 208,45 euro.