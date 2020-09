MediaWorld, TV LG Full HD in sconto sotto i 200 euro per poche ore

Dopo avervi illustrato le offerte giornaliere, è bene soffermarsi su una promozione specifica lanciata da MediaWorld, ovvero quella relativa a un televisore LG con risoluzione Full HD. Infatti, quest'ultimo viene proposto a un prezzo interessante.

Più precisamente, il modello LG 32LM6300PLA viene proposto a un prezzo di 189,99 euro sul portale ufficiale di MediaWorld. Stando al portale della nota catena, in genere questo televisore viene venduto a 329 euro, quindi si tratta di un possibile risparmio pari a 139,01 euro. In ogni caso, l'offerta rientra nell'iniziativa "Solo per Oggi" del 9 settembre 2020, quindi rimarrà attiva ancora per poche ore in seguito alla pubblicazione di questa notizia.

Analizzando quanto proposto dagli altri principali store online, abbiamo notato che il succitato modello viene venduto a un prezzo di 329 euro sul sito ufficiale di Unieuro. Ci sarebbe anche uno sconto extra del 5%, ma al momento in cui scriviamo il prodotto risulta non disponibile. Per il resto, Trony propone il televisore a 235 euro.

Infine, per quanto riguarda i rivenditori di Amazon Italia, il prodotto viene proposto a 239,98 euro. Insomma, l'offerta lanciata da MediaWorld potrebbe risultare interessante per una certa tipologia di utente, magari alla ricerca di un TV che non costi troppo.