MediaWorld, TV LG NanoCell 4K 2021 scontato di 400 euro per poche ore

Non ci sono solamente aspirapolveri Dyson tra le offerte di MediaWorld di questi giorni. Infatti, la nota catena ha lanciato una promozione relativa a un TV NanoCell di LG di recente uscita.

Scendendo maggiormente nel dettaglio, il modello LG NanoCell 4K 55NANO866PA 2021 viene venduto a un prezzo pari a 699 euro sul portale ufficiale di MediaWorld. Da quest'ultimo sito Web apprendiamo che solitamente il costo del prodotto sarebbe di 1099 euro. Questo significa che si tratta di uno sconto di 400 euro. Non male, tenendo anche in considerazione il fatto che il televisore è uscito nel corso di quest'anno.

In ogni caso, lo sconto rimarrà disponibile per poche ore in seguito alla pubblicazione di questa notizia, in quanto rientra nell'iniziativa "Solo per Oggi" del 30 giugno 2021. Il televisore coinvolto dispone di un pannello da 55 pollici con risoluzione 4K (3840 x 2160 pixel). Sono presenti tutte le classiche funzionalità smart che ci si aspettano da un modello di questo tipo. Inoltre, non può ovviamente mancare il supporto agli standard DVB-S2 e DVB-T2, in vista anche del prossimo arrivo di quest'ultimo.

Per il resto, analizzando quanto proposto relativamente a questo specifico modello dagli altri principali store online, siamo venuti a conoscenza del fatto che il portale ufficiale di LG propone il prodotto a 799 euro. Non siamo invece riusciti a trovare questo modello né sul sito Web di Unieuro né su quello di Amazon Italia.