MediaWorld: TV LG NanoCell 4K scontato di 250 euro, Solo per il Weekend

Siamo nel bel mezzo del RED Weekend di MediaWorld, ma la nota catena non sta lanciando solamente sconti relativi a quell'iniziativa. Infatti, MediaWorld sta mettendo in offerta anche altri prodotti, tra cui un televisore LG NanoCell 4K.

Più precisamente, il modello LG 65SM8050PLC viene venduto a un prezzo di 849 euro sul portale ufficiale della nota catena. Stando a quest'ultimo, in genere il costo sarebbe di 1099 euro, quindi si tratta di un possibile risparmio pari a 250 euro. Vi ricordiamo che si sta parlando di un televisore che dispone di un pannello con diagonale di 65 pollici e risoluzione 4K (3840 x 2160 pixel). In ogni caso, l'offerta rimarrà attiva per un tempo limitato, dato che rientra nell'iniziativa "Solo per il Weekend" iniziata il 19 settembre 2020.

Dando un'occhiata a quanto proposto dagli altri store online più conosciuti in Italia, siamo venuti a conoscenza del fatto che questo modello viene venduto a 799 euro sul portale ufficiale di LG. Insomma, potrebbe interessarvi dare un'occhiata anche a quest'ultimo, dato che il prezzo è inferiore di 50 euro rispetto all'offerta di MediaWorld. Per il resto, il succitato televisore non essere disponibile né sul portale ufficiale di Amazon Italia né su quello di Unieuro.

Insomma, l'offerta lanciata da MediaWorld potrebbe risultare interessante per un certo tipo di utente, anche se, come visto in precedenza, potreste voler dare un'occhiata al sito ufficiale di LG.