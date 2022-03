MediaWorld, TV LG NanoCell 4K scontato di 400 euro: ottimo prezzo

Dopo aver trattato le offerte di MediaWorld su dispositivi Samsung, torniamo a soffermarci su altre iniziative promozionali della ben conosciuta catena. Infatti, è stata lanciata un'offerta relativa a un TV NanoCell di LG, che viene ora proposto a un ottimo prezzo.

Scendendo maggiormente nel dettaglio, il modello LG NanoCell 4K 55NANO776PA, legato all'anno 2021, viene adesso venduto a un costo pari a 599 euro mediante il portale ufficiale di MediaWorld. Generalmente il prezzo, perlomeno stando a quanto si può apprendere dal sito Web della popolare catena, sarebbe di 999 euro. Basta dunque effettuare un rapido calcolo per comprendere che c'è uno sconto di 400 euro. L'offerta rientra nell'iniziativa Non cambiare canale Cambia TV di MediaWorld, che resterà attiva fino al 13 marzo 2022.

In ogni caso, le caratteristiche tecniche di LG NanoCell 4K 55NANO776PA comprendono uno schermo da 55 pollici con risoluzione 4K (3840 x 2160 pixel). Non manca chiaramente il supporto agli standard DVB-S2 e DVB-T2, anche in vista delle novità in ambito di digitale terrestre, così come risulta presente il sistema operativo webOS, che consente all'utente di utilizzare tutte le funzionalità smart del caso.

Per il resto, il televisore coinvolto viene proposto a partire da 719,99 euro su Amazon tramite rivenditori, mentre non siamo riusciti a trovare questo specifico modello sul sito Web ufficiale di Unieuro. Insomma, la promozione avviata da MediaWorld potrebbe effettivamente fare gola a più di qualcuno.