MediaWorld, TV LG OLED 2022 in offerta con Xbox Series S in omaggio

Dopo aver trattato l'arrivo dei TV 2022 di LG e Samsung da MediaWorld, è giunto il momento di tornare sull'argomento. Infatti, è stata lanciata una promozione che coinvolge un TV LG OLED 2022 e la console Xbox Series S.

Scendendo maggiormente nel dettaglio, il modello LG OLED evo (4K) OLED55C26LD, uscito nel corso del 2022, viene ora proposto insieme alla console Xbox Series S a un prezzo pari a 2.099 euro mediante il portale ufficiale di MediaWorld (anziché 2.397,99 euro). Proprio da quest'ultimo sito Web apprendiamo che generalmente il televisore verrebbe venduto singolarmente a 2.099 euro (prezzo non in offerta), dunque essenzialmente il bundle rende la console Xbox Series S un omaggio.

Insomma, potrebbe trattarsi di una buona occasione per chi ha intenzione di acquistare in un "unico pacchetto" un televisore appena approdato sul mercato e una console di ultima generazione. In ogni caso, per quel che riguarda la scheda tecnica di LG OLED evo (4K) OLED55C26LD, troviamo un pannello da 55 pollici con risoluzione 4K (3840 x 2160 pixel). Sono inoltre presenti tutte le funzionalità smart del caso, così come il supporto agli standard DVB-T2 e DVB-S2.

Potrebbe interessarvi invece approfondire il portale ufficiale di LG per farvi un'idea più concreta su quanto offerto lato gaming dal TV. In ogni caso, la promozione di MediaWorld non si vede esattamente tutti i giorni, in quanto i televisori usciti nel 2022 disponibili sui portali delle principali catene non sono poi così tanti.