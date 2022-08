Mediaworld: TV LG OLED 4K del 2022 scende già sotto 1.000 Euro

Avete sempre desiderato un televisore OLED ma non siete mai riusciti ad acquistarne uno? Se non volete acquistare il modello LG OLED C1 del 2021 in offerta su Amazon, potete sfruttare l’attuale sconto su TV LG OLED del 2022 da Mediaworld, tale da portarlo a meno di 1.000 Euro.

Il televisore a cui stiamo facendo riferimento è l’LG OLED48A26LA lanciato proprio quest’anno, dotato di un pannello OLED Ultra HD 4K da 48 pollici di diagonale con frequenza di aggiornamento di 60Hz, tempo di risposta di 1ms e supporto a HLG, HDR e Dolby Vision lato video, mentre lato audio abbiamo la decodifica Dolby Atmos. Non mancano tecnologie per il gaming come ALLM e il Game Optimizer proprietario, e troviamo anche il decoder DVB-T2 per il digitale terrestre. Infine, il sistema operativo in dotazione è webOS 22.

Normalmente questo televisore costa 1.299 Euro presso la catena di distribuzione interessata ma, in queste giornate, potrete acquistarlo a 958 Euro; pensate che sul sito ufficiale LG viene venduto a 1.099 Euro con lo sconto attuale, quindi è un prezzo davvero allettante! Il pagamento può essere completato a rate Tasso Zero da 47,90 Euro al mese, mentre la consegna a domicilio costa 19,99 Euro. Effettuando l’acquisto online, potrete comunque optare per il ritiro in un negozio da voi scelto, se disponibile.

In alternativa, da Unieuro potete trovare diversi smart TV Samsung a metà prezzo.