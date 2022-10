MediaWorld, TV LG OLED 4K da 65 pollici scontato di oltre 500 euro

Non sono disponibili solamente le promozioni dei Dyson Days da MediaWorld. Infatti, quest'ultima catena ha lanciato anche molteplici altri sconti relativi al mondo tech. Tra questi, troviamo un'offerta su un televisore OLED 4K di LG.

Più precisamente, il modello LG OLED65CS6LA, appartenente alla gamma 2022, viene adesso venduto a un prezzo pari a 1.759 euro sul portale di MediaWorld. In quest'ultimo sito Web si legge che in precedenza il costo era di 2.299 euro. In parole povere, c'è un possibile risparmio del 23,48%, ovvero lo sconto risulta di 540 euro.

Per quel che riguarda la scheda tecnica di LG OLED65CS6LA, si fa riferimento a un televisore che dispone di un pannello con diagonale di 65 pollici e risoluzione 4K (3.840 x 2.160 pixel). Non mancano chiaramente gli standard DVB-T2 e DVB-S2, mentre il sistema operativo che supporta tutte le funzionalità smart è webOS.

Dando un'occhiata a quanto proposto relativamente al prodotto da parte degli altri principali store online, abbiamo notato che da Unieuro il modello verrebbe proposto a 1.585 euro (con tanto di sconto extra del 5% direttamente in carrello), ma al momento in cui scriviamo il prodotto non risulta disponibile. Non siamo invece riusciti a trovare questo specifico televisore su Amazon Italia. Insomma, l'offerta avviata da MediaWorld può rivelarsi interessante sotto più punti di vista.