Mediaworld: TV LG OLED da 65' ad un super prezzo con lo Sconto Subito

Ultime ore dello Sconto Subito di Mediaworld, ed è tempo di approfittare delle offerte proposte dalla catena di distribuzione rossa. Nello specifico, segnaliamo un'interessante promozione su un TV OLED LG, che può essere acquistato ad un prezzo molto conveniente.

Si tratta del TV OLED 65C9PLA da 65 pollici, che ha un prezzo di listino di 3499 Euro e che, grazie allo Sconto Subito, è disponibile a 1799 Euro in quanto la promozione si applica anche sul prezzo ribassato di 2199 Euro, con possibilità di effettuare il pagamento a rate con tan e taeg 0.

L'offerta è disponibile sia nei negozi che sul sito web di Mediaworld, e rappresenta senza dubbio un'occasione da non lasciarsi sfuggire.

Il TV OLED da 65 pollici è basato sul processore a9 di seconda generazione, che attraverso l'utilizzo dell'intelligenza artificiale è in grado di ottimizzare la velocità e la grafica per generare immagini dettagliate ed un suono più puro. A livello di risoluzione è ovviamente 4K HDR, e nello specifico 3840x2160 pixel. Disponibile anche il supporto Dolby Vision e Dolby Atmos, che sono in grado di rendere l'esperienza di visione ancora migliore. Fronte software citiamo anche la Gallery Mode ed il supporto ad Amazon Alexa e Google Assistant per controllare la riproduzione dei contenuti.